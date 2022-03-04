Работа эскорт в Киеве
@rabota_kiev_eskort
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Высокооплачиваемо работа в эскорт агентствах Киева с выплатами каждый день. Свежие вакансии для девушек без опыта и образования. https://komsomolka.work/ua/kiev/
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Работа эскорт в Киеве
706 subscribers
Работа эскорт в Киеве
Эскорт! Киев! Ищу красивых девушек!!!

КИЕВ
👸🏼Ищу красивых, молодых девушек для сотрудничества👸🏼

— Богатые внешние данные — дорога к успеху! Ведь от внешности зависит заработок!
— Работаем 50/50, работа по высокому прайсу!
-Выплаты после каждого часа
-Предоставляем жильё для иногородних
-Индивидуальный график под ТЕБЯ!
-Подарки, чаевые ТВОИ. Наши постоянные клиенты щедрые мужчины!
-Гарантирую безопасность, конфиденциальность, работа только под фейковым именем и типажными фото
-Наработанная база клиентов! Пробивка по ЧС! С тобой 24/7 на связи диспетчер, мы волнуемся о безопасности девочек

Что я жду от ТЕБЯ
— красивый внешний вид
— умение ухаживать за собой
— общительность

Жду именно ТЕБЯ! Давай зарабатывать!
Пиши в ЛС, на связи 24/7 068 606 31 41

#Киев

#Эскорт

vikakiev

https://wp.me/p9sujq-cB
Комсомолка ворк
Эскорт! Киев! Ищу красивых девушек!!! | Комсомолка ворк
3 views
🔗 Перейти к объявлению
Работа эскорт в Киеве
КИЕВ! ЭСКОРТ! открылись новые апартаменты! 068 606 31 41

Лучшие условия! Хороший Ценник! Жилье предоставляем! Помощь с переездом!

Минимальные требования для соискательниц:

Ухоженная внешность и аккуратность;
Коммуникативность, умение общаться в коллективе;
Не бояться вечеринок и различных мероприятий;
Уметь поддерживать в себе хорошее настроение и улыбаться;
Возраст от 18 лет.

Любая женщина мечтает чувствовать себя нужной и обеспеченной. Поэтому изначально рекомендуется о своем будущем пока много сил и энергии, а естественная красота помогает в достижении поставленных целей.
ПРИХОДИ И ЗАРАБАТЫВАЙ!

Пишите в телеграмм. Отвечаю быстро!
звоните 068 606 31 41

#Киев

#Эскорт

vikakiev

https://wp.me/p9sujq-Vr
Комсомолка ворк
КИЕВ! ЭСКОРТ! открылись новые апартаменты! 068 606 31 41 | Комсомолка ворк
3 views
🔗 Перейти к объявлению
Работа эскорт в Киеве
Эскорт! Киев! Ищу красивых девушек!!!

КИЕВ
👸🏼Ищу красивых, молодых девушек для сотрудничества👸🏼

— Богатые внешние данные — дорога к успеху! Ведь от внешности зависит заработок!
— Работаем 50/50, работа по высокому прайсу!
-Выплаты после каждого часа
-Предоставляем жильё для иногородних
-Индивидуальный график под ТЕБЯ!
-Подарки, чаевые ТВОИ. Наши постоянные клиенты щедрые мужчины!
-Гарантирую безопасность, конфиденциальность, работа только под фейковым именем и типажными фото
-Наработанная база клиентов! Пробивка по ЧС! С тобой 24/7 на связи диспетчер, мы волнуемся о безопасности девочек

Что я жду от ТЕБЯ
— красивый внешний вид
— умение ухаживать за собой
— общительность

Жду именно ТЕБЯ! Давай зарабатывать!
Пиши в ЛС, на связи 24/7 068 606 31 41

#Киев

#Эскорт

vikakiev

https://wp.me/p9sujq-cB
Комсомолка ворк
Эскорт! Киев! Ищу красивых девушек!!! | Комсомолка ворк
3 views
🔗 Перейти к объявлению
Работа эскорт в Киеве
КИЕВ! ЭСКОРТ! открылись новые апартаменты! 068 606 31 41

Лучшие условия! Хороший Ценник! Жилье предоставляем! Помощь с переездом!

Минимальные требования для соискательниц:

Ухоженная внешность и аккуратность;
Коммуникативность, умение общаться в коллективе;
Не бояться вечеринок и различных мероприятий;
Уметь поддерживать в себе хорошее настроение и улыбаться;
Возраст от 18 лет.

Любая женщина мечтает чувствовать себя нужной и обеспеченной. Поэтому изначально рекомендуется о своем будущем пока много сил и энергии, а естественная красота помогает в достижении поставленных целей.
ПРИХОДИ И ЗАРАБАТЫВАЙ!

Пишите в телеграмм. Отвечаю быстро!
звоните 068 606 31 41

#Киев

#Эскорт

vikakiev

https://wp.me/p9sujq-Vr
Комсомолка ворк
КИЕВ! ЭСКОРТ! открылись новые апартаменты! 068 606 31 41 | Комсомолка ворк
6 views
🔗 Перейти к объявлению
Работа эскорт в Киеве
Эскорт! Киев! Ищу красивых девушек!!!

КИЕВ
👸🏼Ищу красивых, молодых девушек для сотрудничества👸🏼

— Богатые внешние данные — дорога к успеху! Ведь от внешности зависит заработок!
— Работаем 50/50, работа по высокому прайсу!
-Выплаты после каждого часа
-Предоставляем жильё для иногородних
-Индивидуальный график под ТЕБЯ!
-Подарки, чаевые ТВОИ. Наши постоянные клиенты щедрые мужчины!
-Гарантирую безопасность, конфиденциальность, работа только под фейковым именем и типажными фото
-Наработанная база клиентов! Пробивка по ЧС! С тобой 24/7 на связи диспетчер, мы волнуемся о безопасности девочек

Что я жду от ТЕБЯ
— красивый внешний вид
— умение ухаживать за собой
— общительность

Жду именно ТЕБЯ! Давай зарабатывать!
Пиши в ЛС, на связи 24/7 068 606 31 41

#Киев

#Эскорт

vikakiev

https://wp.me/p9sujq-cB
Комсомолка ворк
Эскорт! Киев! Ищу красивых девушек!!! | Комсомолка ворк
7 views
🔗 Перейти к объявлению
Работа эскорт в Киеве
КИЕВ! ЭСКОРТ! открылись новые апартаменты! 068 606 31 41

Лучшие условия! Хороший Ценник! Жилье предоставляем! Помощь с переездом!

Минимальные требования для соискательниц:

Ухоженная внешность и аккуратность;
Коммуникативность, умение общаться в коллективе;
Не бояться вечеринок и различных мероприятий;
Уметь поддерживать в себе хорошее настроение и улыбаться;
Возраст от 18 лет.

Любая женщина мечтает чувствовать себя нужной и обеспеченной. Поэтому изначально рекомендуется о своем будущем пока много сил и энергии, а естественная красота помогает в достижении поставленных целей.
ПРИХОДИ И ЗАРАБАТЫВАЙ!

Пишите в телеграмм. Отвечаю быстро!
звоните 068 606 31 41

#Киев

#Эскорт

vikakiev

https://wp.me/p9sujq-Vr
Комсомолка ворк
КИЕВ! ЭСКОРТ! открылись новые апартаменты! 068 606 31 41 | Комсомолка ворк
8 views
🔗 Перейти к объявлению
Работа эскорт в Киеве
Эскорт! Киев! Ищу красивых девушек!!!

КИЕВ
👸🏼Ищу красивых, молодых девушек для сотрудничества👸🏼

— Богатые внешние данные — дорога к успеху! Ведь от внешности зависит заработок!
— Работаем 50/50, работа по высокому прайсу!
-Выплаты после каждого часа
-Предоставляем жильё для иногородних
-Индивидуальный график под ТЕБЯ!
-Подарки, чаевые ТВОИ. Наши постоянные клиенты щедрые мужчины!
-Гарантирую безопасность, конфиденциальность, работа только под фейковым именем и типажными фото
-Наработанная база клиентов! Пробивка по ЧС! С тобой 24/7 на связи диспетчер, мы волнуемся о безопасности девочек

Что я жду от ТЕБЯ
— красивый внешний вид
— умение ухаживать за собой
— общительность

Жду именно ТЕБЯ! Давай зарабатывать!
Пиши в ЛС, на связи 24/7 068 606 31 41

#Киев

#Эскорт

vikakiev

https://wp.me/p9sujq-cB
Комсомолка ворк
Эскорт! Киев! Ищу красивых девушек!!! | Комсомолка ворк
10 views
🔗 Перейти к объявлению
Работа эскорт в Киеве
Эскорт! Киев! Ищу красивых девушек!!!

КИЕВ
👸🏼Ищу красивых, молодых девушек для сотрудничества👸🏼

— Богатые внешние данные — дорога к успеху! Ведь от внешности зависит заработок!
— Работаем 50/50, работа по высокому прайсу!
-Выплаты после каждого часа
-Предоставляем жильё для иногородних
-Индивидуальный график под ТЕБЯ!
-Подарки, чаевые ТВОИ. Наши постоянные клиенты щедрые мужчины!
-Гарантирую безопасность, конфиденциальность, работа только под фейковым именем и типажными фото
-Наработанная база клиентов! Пробивка по ЧС! С тобой 24/7 на связи диспетчер, мы волнуемся о безопасности девочек

Что я жду от ТЕБЯ
— красивый внешний вид
— умение ухаживать за собой
— общительность

Жду именно ТЕБЯ! Давай зарабатывать!
Пиши в ЛС, на связи 24/7 068 606 31 41

#Киев

#Эскорт

vikakiev

https://wp.me/p9sujq-cB
Комсомолка ворк
Эскорт! Киев! Ищу красивых девушек!!! | Комсомолка ворк
10 views
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Работа эскорт в Киеве
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5 views
Работа эскорт в Киеве
КИЕВ! ЭСКОРТ! открылись новые апартаменты! 068 606 31 41

Лучшие условия! Хороший Ценник! Жилье предоставляем! Помощь с переездом!

Минимальные требования для соискательниц:

Ухоженная внешность и аккуратность;
Коммуникативность, умение общаться в коллективе;
Не бояться вечеринок и различных мероприятий;
Уметь поддерживать в себе хорошее настроение и улыбаться;
Возраст от 18 лет.

Любая женщина мечтает чувствовать себя нужной и обеспеченной. Поэтому изначально рекомендуется о своем будущем пока много сил и энергии, а естественная красота помогает в достижении поставленных целей.
ПРИХОДИ И ЗАРАБАТЫВАЙ!

Пишите в телеграмм. Отвечаю быстро!
звоните 068 606 31 41

#Киев

#Эскорт

vikakiev

https://wp.me/p9sujq-Vr
Комсомолка ворк
КИЕВ! ЭСКОРТ! открылись новые апартаменты! 068 606 31 41 | Комсомолка ворк
4 views
🔗 Перейти к объявлению
Работа эскорт в Киеве
Эскорт! Киев! Ищу красивых девушек!!!

КИЕВ
👸🏼Ищу красивых, молодых девушек для сотрудничества👸🏼

— Богатые внешние данные — дорога к успеху! Ведь от внешности зависит заработок!
— Работаем 50/50, работа по высокому прайсу!
-Выплаты после каждого часа
-Предоставляем жильё для иногородних
-Индивидуальный график под ТЕБЯ!
-Подарки, чаевые ТВОИ. Наши постоянные клиенты щедрые мужчины!
-Гарантирую безопасность, конфиденциальность, работа только под фейковым именем и типажными фото
-Наработанная база клиентов! Пробивка по ЧС! С тобой 24/7 на связи диспетчер, мы волнуемся о безопасности девочек

Что я жду от ТЕБЯ
— красивый внешний вид
— умение ухаживать за собой
— общительность

Жду именно ТЕБЯ! Давай зарабатывать!
Пиши в ЛС, на связи 24/7 068 606 31 41

#Киев

#Эскорт

vikakiev

https://wp.me/p9sujq-cB
Комсомолка ворк
Эскорт! Киев! Ищу красивых девушек!!! | Комсомолка ворк
4 views
🔗 Перейти к объявлению
Работа эскорт в Киеве
Эскорт! Киев! Ищу красивых девушек!!!

КИЕВ
👸🏼Ищу красивых, молодых девушек для сотрудничества👸🏼

— Богатые внешние данные — дорога к успеху! Ведь от внешности зависит заработок!
— Работаем 50/50, работа по высокому прайсу!
-Выплаты после каждого часа
-Предоставляем жильё для иногородних
-Индивидуальный график под ТЕБЯ!
-Подарки, чаевые ТВОИ. Наши постоянные клиенты щедрые мужчины!
-Гарантирую безопасность, конфиденциальность, работа только под фейковым именем и типажными фото
-Наработанная база клиентов! Пробивка по ЧС! С тобой 24/7 на связи диспетчер, мы волнуемся о безопасности девочек

Что я жду от ТЕБЯ
— красивый внешний вид
— умение ухаживать за собой
— общительность

Жду именно ТЕБЯ! Давай зарабатывать!
Пиши в ЛС, на связи 24/7 068 606 31 41

#Киев

#Эскорт

vikakiev

https://wp.me/p9sujq-cB
Комсомолка ворк
Эскорт! Киев! Ищу красивых девушек!!! | Комсомолка ворк
5 views
🔗 Перейти к объявлению
Работа эскорт в Киеве
КИЕВ! ЭСКОРТ! открылись новые апартаменты! 068 606 31 41

Лучшие условия! Хороший Ценник! Жилье предоставляем! Помощь с переездом!

Минимальные требования для соискательниц:

Ухоженная внешность и аккуратность;
Коммуникативность, умение общаться в коллективе;
Не бояться вечеринок и различных мероприятий;
Уметь поддерживать в себе хорошее настроение и улыбаться;
Возраст от 18 лет.

Любая женщина мечтает чувствовать себя нужной и обеспеченной. Поэтому изначально рекомендуется о своем будущем пока много сил и энергии, а естественная красота помогает в достижении поставленных целей.
ПРИХОДИ И ЗАРАБАТЫВАЙ!

Пишите в телеграмм. Отвечаю быстро!
звоните 068 606 31 41

#Киев

#Эскорт

vikakiev

https://wp.me/p9sujq-Vr
Комсомолка ворк
КИЕВ! ЭСКОРТ! открылись новые апартаменты! 068 606 31 41 | Комсомолка ворк
5 views
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