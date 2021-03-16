Работа для девушек за границей

Как сделать свою жизнь полной и не упускат ь свой шанс.
Каждому человеку в жизни хочется жить на «полную катушку», но не все знают как правильно это делать, не в ущерб себе. Есть некоторые правила, которые приведут тебя к успеху и позволят не упускать свой шанс. Делать только то, что считаете нужным. Да, звучит красиво и легко, но так ли на самом деле ? Задавался ли […]
Каждому человеку в жизни хочется жить на «полную катушку», но не все знают как правильно это делать, не в ущерб себе. Есть некоторые правила, которые приведут тебя к успеху и позволят не упускать свой шанс. Делать только то, что считаете нужным. Да, звучит красиво и легко, но так ли на самом деле ? Задавался ли […]
Мятная суббота
Я была на Мятной вечеринке. Это БДСМ-мероприятие, организатор — известная в тематических кругах Кошачья Мята. Учитывая то, что на НазлоМаме попасть не удалось, а тема различных практик меня занимает не меньше секса, Мятная вечеринка оказалась весьма кстати. Это был камерный формат на 30 человек в лофте. Локация внутри отличная, подходящая. Но местечко мягко говоря странное. […]
Я была на Мятной вечеринке. Это БДСМ-мероприятие, организатор — известная в тематических кругах Кошачья Мята. Учитывая то, что на НазлоМаме попасть не удалось, а тема различных практик меня занимает не меньше секса, Мятная вечеринка оказалась весьма кстати. Это был камерный формат на 30 человек в лофте. Локация внутри отличная, подходящая. Но местечко мягко говоря странное. […]
Кто такой куколд
Снова и снова возвращаемся к этой теме. Имхо, в этом термине зашито презрение. Рогоносец. Терпила. Твоя жена скачет по мужикам на твоих глазах, а ты смиренно дрочишь на это или обслуживаешь их секс. Отлично изложено кто такой куколд в этой статье https://shpargalka.work/slovar/chto-znachit-kukold/ известного блога. Давайте начнём с того, что муж сексвайф не всегда куколд. Лично […]
Снова и снова возвращаемся к этой теме. Имхо, в этом термине зашито презрение. Рогоносец. Терпила. Твоя жена скачет по мужикам на твоих глазах, а ты смиренно дрочишь на это или обслуживаешь их секс. Отлично изложено кто такой куколд в этой статье https://shpargalka.work/slovar/chto-znachit-kukold/ известного блога. Давайте начнём с того, что муж сексвайф не всегда куколд. Лично […]
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Самые тупые подкаты к девушке
Самые тупые подкаты к девушке от мужиков. Жизненный опыт)) В духе посиделок с подружками пост. Наливаем кофе, достаём сигареты и делимся личными историями. Я начну.
Первый тупой подкат парня нашей подруги Было нам по 18 лет, и тусили мы втроём: я и две моих близких подруги. Познакомились мы как-то в клубе с компанией ребят. Один из них весь вечер вился вокруг одной моей подруги - мол то-се, пятое-десятое, выглядишь классно, давай я тебя ВК добавлю. Видно, что понравилась. Продолжила она с ним общение на стадии флирта.
Так вот Спустя пару дней добавляется тот подруги чел ко мне и к другой моей подруге в друзья. Вполне нормальный жест - все-таки общая компания как-никак. Начинает писать. Мне и, как выяснилось, другой подруге. Мол то-се, пятое-десятое, выглядишь классно, фотки у тебя отличные, фигура вообще огонь.
Нет, общаться - пусть даже и в романтическом ключе - с несколькими людьми одновременно - окей, если ты не состоишь в отношениях. Но бляяя..он думал, что три близких подруги не общаются друг с другим, что ли? Он бы еще секс мжм предложил, думая что я не расскажу подруге. Причём самое смешное, что не особо-то я и другая подруга ему понравились тогда - но, видимо, он готовил запасной аэродром. И даже не один. Многостаночник хренов😅
Второй подкат к девушке парня По-моему, в этой же компании дело было. Парень мне не сильно понравился - вот даже чисто внешне абсолютно не мой типаж. Но даже если бы понравился, то после сказанного быстро бы разонравился. После недолгого общения парень рассказал мне душещипательную историю расставания со своей бывшей.
Прислал ее фотки. Скидывал ИХ ПЕСНИ. Сказал, что я ну очень вот на неё похожа. Даже страничку в ВК показал. Действительно похожа. Удивился, что я не воспылала к нему страстью. Интересно, бывшую он по такой же схеме очаровывал? Случай третий: Написал мне как-то знакомый, подписавшись на мой блог в инсте: «Слушай, фото задницы у тебя отличные, но вот текста под ними как-то..многовато».
Нет, мало того, что у него была девушка, он знал, что я замужем, и даже знал моего мужа. Но даже если представить ситуацию в сферическом вакууме, то для человека, для которого его творчество хоть немного имеет значение, это было последнее, что он хотел бы услышать.
Тут я даже не знаю, как прокомментировать - человек собрал ккомбо. Жду ваших охуительных историй про тупые подкаты))
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Самые тупые подкаты к девушке от мужиков. Жизненный опыт)) В духе посиделок с подружками пост. Наливаем кофе, достаём сигареты и делимся личными историями. Я начну.
Первый тупой подкат парня нашей подруги Было нам по 18 лет, и тусили мы втроём: я и две моих близких подруги. Познакомились мы как-то в клубе с компанией ребят. Один из них весь вечер вился вокруг одной моей подруги - мол то-се, пятое-десятое, выглядишь классно, давай я тебя ВК добавлю. Видно, что понравилась. Продолжила она с ним общение на стадии флирта.
Так вот Спустя пару дней добавляется тот подруги чел ко мне и к другой моей подруге в друзья. Вполне нормальный жест - все-таки общая компания как-никак. Начинает писать. Мне и, как выяснилось, другой подруге. Мол то-се, пятое-десятое, выглядишь классно, фотки у тебя отличные, фигура вообще огонь.
Нет, общаться - пусть даже и в романтическом ключе - с несколькими людьми одновременно - окей, если ты не состоишь в отношениях. Но бляяя..он думал, что три близких подруги не общаются друг с другим, что ли? Он бы еще секс мжм предложил, думая что я не расскажу подруге. Причём самое смешное, что не особо-то я и другая подруга ему понравились тогда - но, видимо, он готовил запасной аэродром. И даже не один. Многостаночник хренов😅
Второй подкат к девушке парня По-моему, в этой же компании дело было. Парень мне не сильно понравился - вот даже чисто внешне абсолютно не мой типаж. Но даже если бы понравился, то после сказанного быстро бы разонравился. После недолгого общения парень рассказал мне душещипательную историю расставания со своей бывшей.
Прислал ее фотки. Скидывал ИХ ПЕСНИ. Сказал, что я ну очень вот на неё похожа. Даже страничку в ВК показал. Действительно похожа. Удивился, что я не воспылала к нему страстью. Интересно, бывшую он по такой же схеме очаровывал? Случай третий: Написал мне как-то знакомый, подписавшись на мой блог в инсте: «Слушай, фото задницы у тебя отличные, но вот текста под ними как-то..многовато».
Нет, мало того, что у него была девушка, он знал, что я замужем, и даже знал моего мужа. Но даже если представить ситуацию в сферическом вакууме, то для человека, для которого его творчество хоть немного имеет значение, это было последнее, что он хотел бы услышать.
Тут я даже не знаю, как прокомментировать - человек собрал ккомбо. Жду ваших охуительных историй про тупые подкаты))
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
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Как правильно сосать член мужу. 12 уроков научится делать минет мужчине
Посмотрела в интернете множество девочек стремятся стать мастером оральных ласк, чтобы доставлять райское наслаждение партнеру. Что весьма закономерно, ведь большинство мужчин любят получать удовольствие таким образом. Таким образом если понять как правильно сосать член мужу это только внесет разнообразие в ваших отношениях но и укрепит их. Ведь девушку которая знает как сосать член доставляя незабываемое удовольствие, мечтает встретить каждый парень.
Почему делают минет?В жизни каждой продвинутой девушки, знать как правильно отсосать мужу, необходимо в любом случае. Ведь это тысячи раз пригодится в жизни.
К примеру, из результатов опроса и комментариев, заниматься сексом во время месячных могут лишь 44% девушек принявших участие в опросе. Если ты относишься к ним, умение как сделать минет мужчине, сотни, а – то и тысячи раз тебя выручит в жизни!
Так же, если ты хочешь быть с парнем, один из главных секретов как сохранить отношения, это удовлетворять его на 100% в постели. В противном случае он пойдет искать налево, где он это сможет получить. А измена — первая и серьезная трещина в фундаменте взаимного доверия у молодой пары.
Учитывая важность и необходимость умение превосходно сосать у мужчины половой орган, женщины которые хотят произвести впечатление, просто обязаны знать как делать минет. Поэтому, ниже изложена пошаговая инструкция для начинающих.
Вот ее краткое содержание:
Как настроится.
Гигиена.Займи позу.
С чего начать
Простые техники минета.
Не забудь колокола.
Простата
Найти эрогенные зоны
Как красиво закончить сосать.
Ответы на распространенные вопросы
Как правильно делать минет уроки видео
Как полюбить минет
Теперь более подробно про секс в рот Что бы сделать минет будь секси Как бы ты не старалась, но просто взять в рот член и сосать его как конфету, иногда недостаточно. Возможно, если берёшь у подростка у которого это первый минет в жизни, с большой вероятностью через 1-2 минуты кончают полный рот. Но со взрослым мужчиной иногда ещё нужно постараться поднять.
Если работать в эскорте для нас это распространённое явление. Чтобы возбудить партнёра или заставить его быстро кончить, нужно быть немножко актрисой. Твоё поведение и обстановка в целом играют ключевую роль и не менее важны чем непосредственно физически техника минета.
Приведу один пример. В мировом рейтинге популярности веб ресурсов порно сайты находятся в топе самых посещаемых площадок. Если бы прелюдия и обстановка не имели значение, видео бы не делилось на категории. Научись как правильно брать в рот у парня.
2. ГигиенаПо возможности, не стесняйся отправить парня в душ. Из личного опыта знаю чтобы отлично отсосать, для меня критически важна гигиена. По ряду причин, большинству девочек приходится удовлетворять ртом почти в экстремальных условиях. К примеру МБР в авто, делают не только эскортницы, это один популярных способов среди парней по-быстрому разрядится.
Для таких случаев советую постоянно носить в сумочке влажные салфетки. Ведь чистить зубы не всегда есть возможность. Кроме того что при необходимости придадут свежести перед началом, еще салфетки иногда предмет крайней необходимости в конце. Особенно если не глотать сперму или тебе кончили на лицо. О чём важно знать прежде чем учится сосать.
3. Прежде чем отсосать парню, займи удобную позу.Как правило, чтобы довести парня до оргазма, потребуется не более 5-10 мин. А иногда достаточно трех-пяти минут если попал в умелые руки, а точнее рот. Тем не мене оба должны занять удобную позицию.
Первый: Если действие происходит в домашних условиях, тогда женщине удобнее стоять на коленях. При отсутствии мягкого ковра на полу можно подложить одеяло или подушку. Партнер может стоять или присесть на край кровати.
Второй: Расположить мужчину в горизонтальном положении, самой поудобней устроится у его ног в позу doggy style. Помимо комфорта дополнительный бонус парню, шикарный обзор.
Наличие рядом бо
Посмотрела в интернете множество девочек стремятся стать мастером оральных ласк, чтобы доставлять райское наслаждение партнеру. Что весьма закономерно, ведь большинство мужчин любят получать удовольствие таким образом. Таким образом если понять как правильно сосать член мужу это только внесет разнообразие в ваших отношениях но и укрепит их. Ведь девушку которая знает как сосать член доставляя незабываемое удовольствие, мечтает встретить каждый парень.
Почему делают минет?В жизни каждой продвинутой девушки, знать как правильно отсосать мужу, необходимо в любом случае. Ведь это тысячи раз пригодится в жизни.
К примеру, из результатов опроса и комментариев, заниматься сексом во время месячных могут лишь 44% девушек принявших участие в опросе. Если ты относишься к ним, умение как сделать минет мужчине, сотни, а – то и тысячи раз тебя выручит в жизни!
Так же, если ты хочешь быть с парнем, один из главных секретов как сохранить отношения, это удовлетворять его на 100% в постели. В противном случае он пойдет искать налево, где он это сможет получить. А измена — первая и серьезная трещина в фундаменте взаимного доверия у молодой пары.
Учитывая важность и необходимость умение превосходно сосать у мужчины половой орган, женщины которые хотят произвести впечатление, просто обязаны знать как делать минет. Поэтому, ниже изложена пошаговая инструкция для начинающих.
Вот ее краткое содержание:
Как настроится.
Гигиена.Займи позу.
С чего начать
Простые техники минета.
Не забудь колокола.
Простата
Найти эрогенные зоны
Как красиво закончить сосать.
Ответы на распространенные вопросы
Как правильно делать минет уроки видео
Как полюбить минет
Теперь более подробно про секс в рот Что бы сделать минет будь секси Как бы ты не старалась, но просто взять в рот член и сосать его как конфету, иногда недостаточно. Возможно, если берёшь у подростка у которого это первый минет в жизни, с большой вероятностью через 1-2 минуты кончают полный рот. Но со взрослым мужчиной иногда ещё нужно постараться поднять.
Если работать в эскорте для нас это распространённое явление. Чтобы возбудить партнёра или заставить его быстро кончить, нужно быть немножко актрисой. Твоё поведение и обстановка в целом играют ключевую роль и не менее важны чем непосредственно физически техника минета.
Приведу один пример. В мировом рейтинге популярности веб ресурсов порно сайты находятся в топе самых посещаемых площадок. Если бы прелюдия и обстановка не имели значение, видео бы не делилось на категории. Научись как правильно брать в рот у парня.
2. ГигиенаПо возможности, не стесняйся отправить парня в душ. Из личного опыта знаю чтобы отлично отсосать, для меня критически важна гигиена. По ряду причин, большинству девочек приходится удовлетворять ртом почти в экстремальных условиях. К примеру МБР в авто, делают не только эскортницы, это один популярных способов среди парней по-быстрому разрядится.
Для таких случаев советую постоянно носить в сумочке влажные салфетки. Ведь чистить зубы не всегда есть возможность. Кроме того что при необходимости придадут свежести перед началом, еще салфетки иногда предмет крайней необходимости в конце. Особенно если не глотать сперму или тебе кончили на лицо. О чём важно знать прежде чем учится сосать.
3. Прежде чем отсосать парню, займи удобную позу.Как правило, чтобы довести парня до оргазма, потребуется не более 5-10 мин. А иногда достаточно трех-пяти минут если попал в умелые руки, а точнее рот. Тем не мене оба должны занять удобную позицию.
Первый: Если действие происходит в домашних условиях, тогда женщине удобнее стоять на коленях. При отсутствии мягкого ковра на полу можно подложить одеяло или подушку. Партнер может стоять или присесть на край кровати.
Второй: Расположить мужчину в горизонтальном положении, самой поудобней устроится у его ног в позу doggy style. Помимо комфорта дополнительный бонус парню, шикарный обзор.
Наличие рядом бо
льшого зеркала и освещение лишь умножат эффект. Две самые удобные позы для обоих партнёров.
4. Как правильно сосать парню начало.Из собственного опыта убедилась что большинство парней не любят затянувшиеся предварительные ласки. Некоторых это даже раздражает. По этому, лучше быстро разогреть партнера перед минетом. Достаточно будет обойтись легким петтингом поглаживая ствол пениса через трусы пальцами и языком.
Если спустив с него одежду увидела что мужское достоинство еще не находится в состоянии боевой готовности, ничего страшного! В этом случае возьми головку пениса, а потом и весь член в рот и не выпуская ласкай его языком. Продолжай пока он полностью не увеличится.
Пока он полу вялый, получай удовольствие играясь ним языком. Как только наступит полная эрекция, не спеша оближи пенис от основания до головки. Самые эффективные техники минета.
5. Базовые техники минета.Завершив прелюдию, прежде чем приступить к основной части процесса, сперва обильно смочил член слюной чтобы он был максимально влажный. Но прежде чем основательно отсосать, должна быть понятна основная техника минета.
Мужское достоинство можно условно поделить на две зоны чувствительности:
Головка – крайне чувствительная область тела, в особенности когда оголена. Снизу неё находится уздечка ультра чувствительная линия. Лаская головку члена лучше всего обойтись ласканием с помощью рта (губ и языка)..
Ствол полового члена гораздо менее чувствителен, его эффективнее всего стимулировать рукой добавляя круговые движения.
В идеальном варианте периодически одновременно задействовать обе перечисленных техники минета. Если считаете единственный способ что доставит мужчине сказочное удовольствие только с помощью оральных ласк, это заблуждение.
С помощью рук в 100 раз быстрее заставить кончить парня. А в особых случаях, например когда партнер выпил изрядно алкоголь, в большинстве случаев единственный выход это подрочить ему. Как правильно делать минет помогая руками.
И самое главное – делать минет надо строго без зубов!
6. Не забудь уделить внимание яичкам.Одна из распространенных ошибок когда игнорируют мошонку. Когда уже уверенно войдешь в ритм с базовой техникой, переходи к следующему этапу. Эту интимную часть тела часто незаслуженно оставляют без внимания. Не повтори эту распространенную ошибку.
Чтобы понятнее охарактеризовать степень чувствительности это среднее между стволом и головкой. Мужчина будет в восторге если периодически ласкать яйца языком.
Так же, можно одновременно как сосать х@й так и поглаживать колокола.Это доставит новые ощущения. При наличии опыта, это эффективно работает на финальной стадии когда надо чтобы парень быстрее кончил.
7. Простата.ТОП 1 наиболее чувствительная интимная зона у мужчин это простата и анус.Данная интимная часть тела содержит больше всего нервных окончаний.
Но здесь надо знать один важный нюанс! Определенная часть мужчин которые убежденные гетеросексаулы не приемлют этого. Хотя с моей точки зря они так, многие это практикуют и получают невероятное наслаждение. В любом случае обязательно необходимо получить одобрение партнера на массаж простаты.\
Найди нужные места Каждый человек индивидуален. Чтобы научится сосать член на 5+ экспериментируй
9. Красиво закончи брать в рот.Когда девушка начинает сосать член, логическим завершением считается довести партнера до оргазма. Если интим состоит лишь из оральных ласк или заключительным этапом полового акта является оральный секс. Тогда возникает вопрос глотать сперму или нет.
Здесь три варианта:
Глотать или не глотать.
Глотнуть и выплюнуть.
Кончить на лицо или грудь.
При этом важно понимать что первую очередь решение принимать тебе. В зависимости кому доставляешь удовольствие и какие цели преследуешь это и влияет на выбор. В редких случаях можно делать минет в презервативе, но без секса так довести до оргазма будет сложно. Чтобы сделать минет незабываемым лучше глотать сперму.
10. Часто задаваемые вопросы как правильно делать минет.Ниже перечислены ответы на ра
4. Как правильно сосать парню начало.Из собственного опыта убедилась что большинство парней не любят затянувшиеся предварительные ласки. Некоторых это даже раздражает. По этому, лучше быстро разогреть партнера перед минетом. Достаточно будет обойтись легким петтингом поглаживая ствол пениса через трусы пальцами и языком.
Если спустив с него одежду увидела что мужское достоинство еще не находится в состоянии боевой готовности, ничего страшного! В этом случае возьми головку пениса, а потом и весь член в рот и не выпуская ласкай его языком. Продолжай пока он полностью не увеличится.
Пока он полу вялый, получай удовольствие играясь ним языком. Как только наступит полная эрекция, не спеша оближи пенис от основания до головки. Самые эффективные техники минета.
5. Базовые техники минета.Завершив прелюдию, прежде чем приступить к основной части процесса, сперва обильно смочил член слюной чтобы он был максимально влажный. Но прежде чем основательно отсосать, должна быть понятна основная техника минета.
Мужское достоинство можно условно поделить на две зоны чувствительности:
Головка – крайне чувствительная область тела, в особенности когда оголена. Снизу неё находится уздечка ультра чувствительная линия. Лаская головку члена лучше всего обойтись ласканием с помощью рта (губ и языка)..
Ствол полового члена гораздо менее чувствителен, его эффективнее всего стимулировать рукой добавляя круговые движения.
В идеальном варианте периодически одновременно задействовать обе перечисленных техники минета. Если считаете единственный способ что доставит мужчине сказочное удовольствие только с помощью оральных ласк, это заблуждение.
С помощью рук в 100 раз быстрее заставить кончить парня. А в особых случаях, например когда партнер выпил изрядно алкоголь, в большинстве случаев единственный выход это подрочить ему. Как правильно делать минет помогая руками.
И самое главное – делать минет надо строго без зубов!
6. Не забудь уделить внимание яичкам.Одна из распространенных ошибок когда игнорируют мошонку. Когда уже уверенно войдешь в ритм с базовой техникой, переходи к следующему этапу. Эту интимную часть тела часто незаслуженно оставляют без внимания. Не повтори эту распространенную ошибку.
Чтобы понятнее охарактеризовать степень чувствительности это среднее между стволом и головкой. Мужчина будет в восторге если периодически ласкать яйца языком.
Так же, можно одновременно как сосать х@й так и поглаживать колокола.Это доставит новые ощущения. При наличии опыта, это эффективно работает на финальной стадии когда надо чтобы парень быстрее кончил.
7. Простата.ТОП 1 наиболее чувствительная интимная зона у мужчин это простата и анус.Данная интимная часть тела содержит больше всего нервных окончаний.
Но здесь надо знать один важный нюанс! Определенная часть мужчин которые убежденные гетеросексаулы не приемлют этого. Хотя с моей точки зря они так, многие это практикуют и получают невероятное наслаждение. В любом случае обязательно необходимо получить одобрение партнера на массаж простаты.\
Найди нужные места Каждый человек индивидуален. Чтобы научится сосать член на 5+ экспериментируй
9. Красиво закончи брать в рот.Когда девушка начинает сосать член, логическим завершением считается довести партнера до оргазма. Если интим состоит лишь из оральных ласк или заключительным этапом полового акта является оральный секс. Тогда возникает вопрос глотать сперму или нет.
Здесь три варианта:
Глотать или не глотать.
Глотнуть и выплюнуть.
Кончить на лицо или грудь.
При этом важно понимать что первую очередь решение принимать тебе. В зависимости кому доставляешь удовольствие и какие цели преследуешь это и влияет на выбор. В редких случаях можно делать минет в презервативе, но без секса так довести до оргазма будет сложно. Чтобы сделать минет незабываемым лучше глотать сперму.
10. Часто задаваемые вопросы как правильно делать минет.Ниже перечислены ответы на ра
спространенные вопросы, которые возникают у девушек желающих научится правильно сосать. 10 ответов на популярные вопросы!
Опасен ли минет без презерватива?
Да, в случае когда ты не уверена в партнере, оральным путём можно заразится ЗППП. Ничего смертельного, и приятного мало. Как правило, постоянному мужчине можно брать в рот без резинки спокойно.
От орального секса можно забеременеть?
Нет, беременность исключена на 100%.
Можно ли глотать сперму?
На любителя, некоторым очень нравится и они сами только за. Кто-то наоборот, брезгует. Советую, не накручивать себя, а просто попробовать лично, после чего принять решение.
Какая на вкус сперма?
Привкус семенной жидкости зависит от рациона питания полового партнера. Например, если накануне интимной близости он поест клубнику, сперма будет иметь аналогичный привкус. Самый неприятный с горечью вкус, после употребления алкоголя.
Как заставить быстрее кончил?
Каждый организм индивидуален, ну отдельно искать подход к конкретному. Общий совет могу дать, если тяжелый пациент, делай больше упор стимулировать его руками вверх вниз. Сколько длится? От 2 до 40 минут.
Почему мужчины любят это?
Потому что оральным путем можно доставить специфические приятное наслаждение, ощущения от которого доступны только таким способом.
Как решиться?
Не надо изначально боятся или негативно относится к этому. Здесь нет ничего страшного и опасного, наоборот море позитива. Всё что требуется, это расслабиться, быть собой и быть уверенной в том что делаешь. Какой процент девушек делают С моих знакомых 100% практикуют это.
Сколько стоит сделать миниет?
Обычно у эскортниц он входит в стандартную стоимость за час 100-300$.
Другие вопросы можно задать или прочитать в комментариях внизу страницы.
11. Видео уроки минета.Покопавшись в YouTube обнаружила сотни различных курсов и размышлений блогеров каким должен быть идеальный миньет. Естественно, 90% с общей массы мусор, на который тратить и минуту своей жизни. Как сосать член видео. Из того что имеется, отобрала более существу, в итоге вышла коллекция из 31 видео каким должен быть правильный отсос. Ниже она собственно и находится
В правом верхнем углу если нажать на цифру 31, в виде выпадающего меню выпадет плейлист видео из подборки. Коллекция открыта в настройках для общественного доступа, так что если найдешь что-то интересное, можешь добавить при желании. Главный секрет как делать минет который вскружит голову.
12. Чтобы понять, как сосать парню лучше всех — полюби член.В завершении сделаем выводы о самом главном. Чтобы сделать, невероятный отсос мужчине — необходимо искренне хотеть сосать член! Ничто другое так не доставит парню удовольствие как факт того что Вы получаете удовольствие когда, берёте в рот. Не в коем случае ли получится правдоподобно имитировать.
Основные секреты минета – его надо полюбить!
Только когда полюбишь сосать член любимого мужчины сумеет доставить фантастическое удовольствие. Сделать это проще простого, достаточно лишь захотеть быть неповторимой и доставлять любимому райское наслаждение. Взамен получать массу любви, внимание и крепкие отношения. Разве это не прекрасно?
Опасен ли минет без презерватива?
Да, в случае когда ты не уверена в партнере, оральным путём можно заразится ЗППП. Ничего смертельного, и приятного мало. Как правило, постоянному мужчине можно брать в рот без резинки спокойно.
От орального секса можно забеременеть?
Нет, беременность исключена на 100%.
Можно ли глотать сперму?
На любителя, некоторым очень нравится и они сами только за. Кто-то наоборот, брезгует. Советую, не накручивать себя, а просто попробовать лично, после чего принять решение.
Какая на вкус сперма?
Привкус семенной жидкости зависит от рациона питания полового партнера. Например, если накануне интимной близости он поест клубнику, сперма будет иметь аналогичный привкус. Самый неприятный с горечью вкус, после употребления алкоголя.
Как заставить быстрее кончил?
Каждый организм индивидуален, ну отдельно искать подход к конкретному. Общий совет могу дать, если тяжелый пациент, делай больше упор стимулировать его руками вверх вниз. Сколько длится? От 2 до 40 минут.
Почему мужчины любят это?
Потому что оральным путем можно доставить специфические приятное наслаждение, ощущения от которого доступны только таким способом.
Как решиться?
Не надо изначально боятся или негативно относится к этому. Здесь нет ничего страшного и опасного, наоборот море позитива. Всё что требуется, это расслабиться, быть собой и быть уверенной в том что делаешь. Какой процент девушек делают С моих знакомых 100% практикуют это.
Сколько стоит сделать миниет?
Обычно у эскортниц он входит в стандартную стоимость за час 100-300$.
Другие вопросы можно задать или прочитать в комментариях внизу страницы.
11. Видео уроки минета.Покопавшись в YouTube обнаружила сотни различных курсов и размышлений блогеров каким должен быть идеальный миньет. Естественно, 90% с общей массы мусор, на который тратить и минуту своей жизни. Как сосать член видео. Из того что имеется, отобрала более существу, в итоге вышла коллекция из 31 видео каким должен быть правильный отсос. Ниже она собственно и находится
В правом верхнем углу если нажать на цифру 31, в виде выпадающего меню выпадет плейлист видео из подборки. Коллекция открыта в настройках для общественного доступа, так что если найдешь что-то интересное, можешь добавить при желании. Главный секрет как делать минет который вскружит голову.
12. Чтобы понять, как сосать парню лучше всех — полюби член.В завершении сделаем выводы о самом главном. Чтобы сделать, невероятный отсос мужчине — необходимо искренне хотеть сосать член! Ничто другое так не доставит парню удовольствие как факт того что Вы получаете удовольствие когда, берёте в рот. Не в коем случае ли получится правдоподобно имитировать.
Основные секреты минета – его надо полюбить!
Только когда полюбишь сосать член любимого мужчины сумеет доставить фантастическое удовольствие. Сделать это проще простого, достаточно лишь захотеть быть неповторимой и доставлять любимому райское наслаждение. Взамен получать массу любви, внимание и крепкие отношения. Разве это не прекрасно?
Виртуальный секс
Сегодня про вирт. Вообще, я не поклонница - даже не обсуждается, что делать это лучше вживую. Но когда вы на большом расстоянии друг от друга, вариантов не много. По чату это делать жутко муторно. Я бы не согласилась на вирт секс с незнакомым человеком по видео, но тут мужчина был проверенный и надежный (на будущее, девочки, с малознакомыми не соглашайтесь, а то будет как с мой подружкой...).
Мы общались уже около года. Отношения без обязательств - но с хорошим общением и потрясающим сексом. Что еще надо для счастья? Наверное, это и есть “друзья, которые занимаются сексом”. Но нюанс был - мужчина постоянно в разъездах, долгие командировки, жизнь на три страны. В тот раз он снова куда-то умотал на несколько месяцев.
Я проснулась утром и поняла, что там у меня просто ВСЕ ноет. Что я невыносимо хочу трахаться. Прям не ласки, не тепла и мимими, а жестко, долго, качественно, чтобы потом просто рухнуть на кровать и провести хотя бы час без сознания. Брать ситуацию “в свои руки” показалось скучно. Несмотря что у меня в шкафу уже коллекция игрушек скопилась - на экстренный случай, когда мужчины под боком не будет.
Да и если будет - почему бы не подключить “друзей”? Но тогда не захотелось. Хотелось именно с ним! даже пусть онлайн. И я решила позвонить ему по Скайпу..
В завершении хочу поделится потрясающей новостью. на днях знакомая посоветовала потрясающую инструкцию как правильно заниматься сексом девушке чтобы получить максимум удовольствия, а главное, не навредить своей репутации! Всем рекомендую обязательно прочитать, особенно новичкам!
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Сегодня про вирт. Вообще, я не поклонница - даже не обсуждается, что делать это лучше вживую. Но когда вы на большом расстоянии друг от друга, вариантов не много. По чату это делать жутко муторно. Я бы не согласилась на вирт секс с незнакомым человеком по видео, но тут мужчина был проверенный и надежный (на будущее, девочки, с малознакомыми не соглашайтесь, а то будет как с мой подружкой...).
Мы общались уже около года. Отношения без обязательств - но с хорошим общением и потрясающим сексом. Что еще надо для счастья? Наверное, это и есть “друзья, которые занимаются сексом”. Но нюанс был - мужчина постоянно в разъездах, долгие командировки, жизнь на три страны. В тот раз он снова куда-то умотал на несколько месяцев.
Я проснулась утром и поняла, что там у меня просто ВСЕ ноет. Что я невыносимо хочу трахаться. Прям не ласки, не тепла и мимими, а жестко, долго, качественно, чтобы потом просто рухнуть на кровать и провести хотя бы час без сознания. Брать ситуацию “в свои руки” показалось скучно. Несмотря что у меня в шкафу уже коллекция игрушек скопилась - на экстренный случай, когда мужчины под боком не будет.
Да и если будет - почему бы не подключить “друзей”? Но тогда не захотелось. Хотелось именно с ним! даже пусть онлайн. И я решила позвонить ему по Скайпу..
В завершении хочу поделится потрясающей новостью. на днях знакомая посоветовала потрясающую инструкцию как правильно заниматься сексом девушке чтобы получить максимум удовольствия, а главное, не навредить своей репутации! Всем рекомендую обязательно прочитать, особенно новичкам!
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Шпаргалка эскортницы
Как заниматься сексом девушке | Как правильно трахаться
Самое важное из личного опыта как заниматься сексом девушке без последствий для репутации. Научись правильно трахаться не наступая на грабли!
Как сделать куни девушке
Как сделать крутой куни девушкес Можете начать с ручных техник: касайтесь подушечками пальцев половых губ, клитора, внутренней стороны бедер, затем возвращайтесь обратно к половым губкам. Если хочешь доставить незабываемое удовольствие любимой женщине, удели 3 минуты и прочитай бесплатные уроки кунилингуса.
Чтобы научиться делать правильный куни девушке, категорически нельзя:
Щипать. Нажимать. Мять. Сильно тереть. А также запрещены любые резкие или грубые действия. Чуть позже можно добавить осторожный массаж ладонью Обращайте внимание на влажность. Если девушка недостаточно увлажнена - добавьте смазки или слюны.
Базовая техника кунилингуса Немного позже, когда киска «разогреется», влагалище увлажнится ещё больше самостоятельно. Не забывайте использовать руки. Вернее, пальцы. Параллельно с куннилингусом введите один или пару пальцев во влагалище. Проведите языком по клитору и половым губам, поласкайте кончиком языка всю промежность. Затем обхватите губами клитор и прилегающую область, немного присосав их. Отпустите, и дайте 5 секунд на передышку.
В этот момент можно просто погладить интимную зону руками или чуть оттянуть половые губы с клитором вперед. Долго не отдыхаем). Старайтесь двигаться в такт ее движениям тазом. Ловите общий ритм, тело девушки даёт вам подсказки. Меняйте направление движения языка: влево-вправо, потом вверх-вниз. Проведите языком несколько раз в одном направлении, затем в другом. Используйте дыхание: подышите теплым и прохладным воздухом на киску.
В завершении советую посетить тему на популярном форуме для девушек и почитать там рекомендации экспертов как правильно делать куни девушке чтобы она влюбилась с первого куннилингуса.
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Как сделать крутой куни девушкес Можете начать с ручных техник: касайтесь подушечками пальцев половых губ, клитора, внутренней стороны бедер, затем возвращайтесь обратно к половым губкам. Если хочешь доставить незабываемое удовольствие любимой женщине, удели 3 минуты и прочитай бесплатные уроки кунилингуса.
Чтобы научиться делать правильный куни девушке, категорически нельзя:
Щипать. Нажимать. Мять. Сильно тереть. А также запрещены любые резкие или грубые действия. Чуть позже можно добавить осторожный массаж ладонью Обращайте внимание на влажность. Если девушка недостаточно увлажнена - добавьте смазки или слюны.
Базовая техника кунилингуса Немного позже, когда киска «разогреется», влагалище увлажнится ещё больше самостоятельно. Не забывайте использовать руки. Вернее, пальцы. Параллельно с куннилингусом введите один или пару пальцев во влагалище. Проведите языком по клитору и половым губам, поласкайте кончиком языка всю промежность. Затем обхватите губами клитор и прилегающую область, немного присосав их. Отпустите, и дайте 5 секунд на передышку.
В этот момент можно просто погладить интимную зону руками или чуть оттянуть половые губы с клитором вперед. Долго не отдыхаем). Старайтесь двигаться в такт ее движениям тазом. Ловите общий ритм, тело девушки даёт вам подсказки. Меняйте направление движения языка: влево-вправо, потом вверх-вниз. Проведите языком несколько раз в одном направлении, затем в другом. Используйте дыхание: подышите теплым и прохладным воздухом на киску.
В завершении советую посетить тему на популярном форуме для девушек и почитать там рекомендации экспертов как правильно делать куни девушке чтобы она влюбилась с первого куннилингуса.
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Эскорт без палева
Как делать куни девушке, какие техники куннилингуса заставят...
Привет всем. Вы точно должны знать в чем секрет! Как научится делать куни девушке, хочу понять как лизать киску чтобы доводить женщину до оргазма. Я п...
Сексвайф - двойная мораль или удовольствие?
Явление не новое. Сетевое сообщество сбивается в форумы по этим интересам. Сексвайф - запретно ли это? Нет. С какого перепугу? Кто сказал, что это неправильно для всех? Человек полигамен. Любой. И большая часть женщин откровенно врут, пытаясь казаться ну просто святыми хозяюшками.
В мыслях у каждой есть тот самый начальник или коллега. Тренер по фитнесу или симпатичный друг из компании. Интернет переполнен доверху мужчинами, желающими поделиться своей женой. Вовсе необязательно красивой. А подчас и откровенно уродливой. Из серии "Ну хоть кто-нибудь уже её трахнете!" Об этом молчит даже муженёк Риты.
Если Вы не в курсе что такое сексвайф, рекомендую обязательно прочитать потрясающие эротические рассказы про секс вайф. По ссылке в отдельной категории, постоянно обновляются горячие сексистрии про жену шлюху и секс с разными мужчинами.
Я почти сразу проинтуичил этого парня. Но он куколд, на которого достаточно чуть сильнее надавить. Рита, разумеется, делать этого не хочет. Да и у меня особого восторга не вызывает мысль о том, что мой сосед будет что-то блеять про "вставь моей жене". А он будет. У меня эта схема вызывает омерзение. И мы с моей Сучкой об этом говорили.
Что такое сексвайф с моей точки зрения Да, тема классная. Но... Меня не греет мысль о том, что какой-то опущенный, неважно кто, будет униженно просить меня трахнуть его жену и вообще вести себя как пидор, боящийся признаться себе в пассивной бисексуальности. Готов ли я к таким отношениям? Возможно. Вполне. Только в форме, когда женщина сама хочет отдаться понравившемуся мужчине. Но никак не с моей подачи. Это извращение, Игорь!
Нет, мои дорогие. Извращение это крыситься по углам потому, что ОБЩЕСТВО. Никто в такой модели не виноват. Так сложилось. И если бы люди были менее зажаты, не было бы такого количества уничтоженных семей. Разбитых жизней. И если проще относиться к естественным желаниям партнёра - и сам свинг или сексвайф утратит актуальность. Потому что нет смысла прятаться от человека, который принимает вашу сексуальную энергию.
Главное, чтобы заразу никто домой не носил! Верность? Повторить, на что я её намотал? Не потому, что я крутой. А потому, что верность это принуждение, миф. Зефирная попса из песен толстожопой Евы. О желаниях можно и должно договариваться. Оба супруга время от времени вполне могут не таясь ходить на свидания, трахать кого угодно по своему усмотрению.
Это мерзко, Игорь!
Нет. Потому что никто не пустится в тупое блядство по принципу кошки, которой дали полчаса на поесть и дальше голод. Это будет приятное дополнение в рутине семейного секса. И всё. Мерзко - это подбегать к женщине со словами: "Пожалуйста, трахнись с ним! Вот с этим!".
Правда в скобках остаётся: (я сам ссыкливый педик и не знаю, как его уломать себя отжарить, а у тебя жопа и рот вполне себе). Куда более прекрасно сказать своей женщине: если ты кого-то прямо захочешь, просто скажи. И мы обсудим.
Такая женщина ни на кого не променяет человека, уважающего её свободу. И уж точно не пойдёт по рукам.
Источник: телеграм блог дневник сексвайф.
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Явление не новое. Сетевое сообщество сбивается в форумы по этим интересам. Сексвайф - запретно ли это? Нет. С какого перепугу? Кто сказал, что это неправильно для всех? Человек полигамен. Любой. И большая часть женщин откровенно врут, пытаясь казаться ну просто святыми хозяюшками.
В мыслях у каждой есть тот самый начальник или коллега. Тренер по фитнесу или симпатичный друг из компании. Интернет переполнен доверху мужчинами, желающими поделиться своей женой. Вовсе необязательно красивой. А подчас и откровенно уродливой. Из серии "Ну хоть кто-нибудь уже её трахнете!" Об этом молчит даже муженёк Риты.
Если Вы не в курсе что такое сексвайф, рекомендую обязательно прочитать потрясающие эротические рассказы про секс вайф. По ссылке в отдельной категории, постоянно обновляются горячие сексистрии про жену шлюху и секс с разными мужчинами.
Я почти сразу проинтуичил этого парня. Но он куколд, на которого достаточно чуть сильнее надавить. Рита, разумеется, делать этого не хочет. Да и у меня особого восторга не вызывает мысль о том, что мой сосед будет что-то блеять про "вставь моей жене". А он будет. У меня эта схема вызывает омерзение. И мы с моей Сучкой об этом говорили.
Что такое сексвайф с моей точки зрения Да, тема классная. Но... Меня не греет мысль о том, что какой-то опущенный, неважно кто, будет униженно просить меня трахнуть его жену и вообще вести себя как пидор, боящийся признаться себе в пассивной бисексуальности. Готов ли я к таким отношениям? Возможно. Вполне. Только в форме, когда женщина сама хочет отдаться понравившемуся мужчине. Но никак не с моей подачи. Это извращение, Игорь!
Нет, мои дорогие. Извращение это крыситься по углам потому, что ОБЩЕСТВО. Никто в такой модели не виноват. Так сложилось. И если бы люди были менее зажаты, не было бы такого количества уничтоженных семей. Разбитых жизней. И если проще относиться к естественным желаниям партнёра - и сам свинг или сексвайф утратит актуальность. Потому что нет смысла прятаться от человека, который принимает вашу сексуальную энергию.
Главное, чтобы заразу никто домой не носил! Верность? Повторить, на что я её намотал? Не потому, что я крутой. А потому, что верность это принуждение, миф. Зефирная попса из песен толстожопой Евы. О желаниях можно и должно договариваться. Оба супруга время от времени вполне могут не таясь ходить на свидания, трахать кого угодно по своему усмотрению.
Это мерзко, Игорь!
Нет. Потому что никто не пустится в тупое блядство по принципу кошки, которой дали полчаса на поесть и дальше голод. Это будет приятное дополнение в рутине семейного секса. И всё. Мерзко - это подбегать к женщине со словами: "Пожалуйста, трахнись с ним! Вот с этим!".
Правда в скобках остаётся: (я сам ссыкливый педик и не знаю, как его уломать себя отжарить, а у тебя жопа и рот вполне себе). Куда более прекрасно сказать своей женщине: если ты кого-то прямо захочешь, просто скажи. И мы обсудим.
Такая женщина ни на кого не променяет человека, уважающего её свободу. И уж точно не пойдёт по рукам.
Источник: телеграм блог дневник сексвайф.
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Порно рассказы
Сексвайф | Порно видео и истории про секс вайф | Sexwife |
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Поможет ли легализация проституции?
Как думаете, если узаконить проституцию то куртизанок станет больше? Сразу скажу, те кто хотят работать проститутками - уже работают Вопрос с легальностью волнует нас в последнюю очередь, а штраф в пару тысяч рублей нисколько не пугает.
Многие наивно полагают что после легализации девушек по вызову станет в разы больше, а бордели начнут расти, как грибы. Они сильно ошибаются. Количество работниц останется неизменным либо наоборот уменьшится. Кто хочет работать в этой сфере, повторюсь, уже работает, и им глубоко наплевать законно это или нет.
А большинство борделей, салонов, "модельных агентств" в случае легализации быстро закроются. Почему? Потому что проституция бизнес прибыльный, и крупные инвесторы это знают. Они моментально вольют свои в постройку шикарных интим-салонов с крутыми апартаментами и с красивейшими куртизанками.
Как итог - ныне существующие бордели просто не смогут держать конкуренцию и будут вынуждены закрыться, вместо них откроются десятки, с охраной и с медицинским персоналом.
А пока все желающие стать эскорт моделью и зарабатывать высокий доход от 7 500$ могут попасть в элитный эскорт например начав сотрудничество с этим проверенным агентством. Подробную вакансию можно изучить по ссылке на официальном сайта работодателя.
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Как думаете, если узаконить проституцию то куртизанок станет больше? Сразу скажу, те кто хотят работать проститутками - уже работают Вопрос с легальностью волнует нас в последнюю очередь, а штраф в пару тысяч рублей нисколько не пугает.
Многие наивно полагают что после легализации девушек по вызову станет в разы больше, а бордели начнут расти, как грибы. Они сильно ошибаются. Количество работниц останется неизменным либо наоборот уменьшится. Кто хочет работать в этой сфере, повторюсь, уже работает, и им глубоко наплевать законно это или нет.
А большинство борделей, салонов, "модельных агентств" в случае легализации быстро закроются. Почему? Потому что проституция бизнес прибыльный, и крупные инвесторы это знают. Они моментально вольют свои в постройку шикарных интим-салонов с крутыми апартаментами и с красивейшими куртизанками.
Как итог - ныне существующие бордели просто не смогут держать конкуренцию и будут вынуждены закрыться, вместо них откроются десятки, с охраной и с медицинским персоналом.
А пока все желающие стать эскорт моделью и зарабатывать высокий доход от 7 500$ могут попасть в элитный эскорт например начав сотрудничество с этим проверенным агентством. Подробную вакансию можно изучить по ссылке на официальном сайта работодателя.
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
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Какие парни нравятся девушкам больше всего
На днях, один из подписчиков моего телеграм канала задал интересный вопрос. А именно его интересует на первый взгляд простое любопытство какие мужчины нравятся женщинам. Поскольку у меня всегда были идеальные отношения с отцом, их я буду приводить для примера на этой странице.
Я психически здорова в отношениях с мужчинами, поэтому не цепляю травмированных. 80 % людей на земле травмированы воспитанием и насилием в семье.
Травма — это когда родители творят неведомую дичь типа запрета на ванную комнату, или тушат сиги о тела детей, ну или унижают, манипулируют, оскорбляют, наконец, трахают своих детей. Мой отец безусловно любит меня и привил милейшие качества сильного человека. Я знаю, что даже если убью человека, то он окажет слова поддержки. Потому что это безусловная любовь.
Какой типаж парней не нравится девушкам!Ещё мне сложно общаться со многими истеричками-заказчиками: они принуждают меня к скандалу, потому что в сексе не черпают любовь, ведь мама орала и подзатыльники раздавала. Мне нужно объяснять, что по статистике взрослый мужик, выросший в семье деспотичной и холодной мамки, жаждет от жены пассивных унижений и частых скандалов? По другому, к сожалению, он не понимает, как проявляется любовь.
Что девушкам нравится в парнях прежде всего Если брать мой вкус, мне нравятся парни которые:
Заниматься спортом.
Опрятные и стильно одеты и следит за собой.
Есть чувство юмора и позитив.
Тактичны и обходительны с противоположным полом.
Щедрость и платежеспособность.
Мог удовлетворить в постели.
Это пожалуй самые важные отличительные черты которые девушки любят в парнях прежде всего.
А пункт 5 и 6 является сакральной скрепой который высоко оценит любая женщина!
Кроме того, привлекают умные, опытные, красивые генетически (так, чтоб аж течка была ещё до секса), добрые и веселые мужики. На остальных у меня не стоит.
Я ценю когда парню 25 лет, а он уже с 15 лет живет один и пытается прокормить семью. Это дорого стоит! Еще предпочитаю, 35 летнего мужчину заработавшего на яхту и не еб@т всё, что движется, а избирателен в сексе. Я люблю, когда отец сутки напролёт меняет новорождённый памперсы и другие вещи которые нужны ребенку. При этом поет ему песни со слезами радости на глазах.
Еще вызывают уважение такие типы мужчин которые потеряли несколько миллионов долларов, при этом спросит как у меня дела и скажет, что я самая красивая.девушка.
Кстати, мало кому известно но в постели многие девушки мечтают заняться любовью с другим мужчиной на глазах у парня. Что такое куколд и как правильно это делать в реальной жизни, читай на странице известного блога.
Другие типы парней которые вызывают симпатиюВсе девушки в парнях находят преимущества каждая для себя. Поэтому не стоит стараться понравится всем. Идеальных мужиков не бывает, но есть мужские качества, от которых телки текут.
Посмотрите на Антонио Бандераса или Бреда Питта — только слепые и глухие их не хотят после фильмов. Потому что они играют персонажей с качествами мужчины, на которого можно положиться и поржать, даже когда весь мир рухнул. Это представители сильного пола которые нравятся всем женщинам!
Проблемы бывают у всех. А жизнь заключается в том, чтобы их решить. Именно стремление быть сильным и надежным парнем должно руководить прежде всего. Это и есть гарантия успеха как понравиться девушке.
Плюс многие девушки обожают в попу, но чтобы всё прошло без боли, надо правильно подготовится к анальному сексу. Лучшие рекомендации и отзывы опытных девушек советую прочитать в этом обсуждении на форуме. Это самая простая и понятная инструкция которую мне приходилось видеть в своей жизни!
P.SНе подумайте что я цаца такая и только с обложки моделей мне подавай/ Я росла с лысым и пузатым мужиком, который пропадал на работе, и в любви внешность не имеет значения. Но всегда обращайте внимание на
На днях, один из подписчиков моего телеграм канала задал интересный вопрос. А именно его интересует на первый взгляд простое любопытство какие мужчины нравятся женщинам. Поскольку у меня всегда были идеальные отношения с отцом, их я буду приводить для примера на этой странице.
Я психически здорова в отношениях с мужчинами, поэтому не цепляю травмированных. 80 % людей на земле травмированы воспитанием и насилием в семье.
Травма — это когда родители творят неведомую дичь типа запрета на ванную комнату, или тушат сиги о тела детей, ну или унижают, манипулируют, оскорбляют, наконец, трахают своих детей. Мой отец безусловно любит меня и привил милейшие качества сильного человека. Я знаю, что даже если убью человека, то он окажет слова поддержки. Потому что это безусловная любовь.
Какой типаж парней не нравится девушкам!Ещё мне сложно общаться со многими истеричками-заказчиками: они принуждают меня к скандалу, потому что в сексе не черпают любовь, ведь мама орала и подзатыльники раздавала. Мне нужно объяснять, что по статистике взрослый мужик, выросший в семье деспотичной и холодной мамки, жаждет от жены пассивных унижений и частых скандалов? По другому, к сожалению, он не понимает, как проявляется любовь.
Что девушкам нравится в парнях прежде всего Если брать мой вкус, мне нравятся парни которые:
Заниматься спортом.
Опрятные и стильно одеты и следит за собой.
Есть чувство юмора и позитив.
Тактичны и обходительны с противоположным полом.
Щедрость и платежеспособность.
Мог удовлетворить в постели.
Это пожалуй самые важные отличительные черты которые девушки любят в парнях прежде всего.
А пункт 5 и 6 является сакральной скрепой который высоко оценит любая женщина!
Кроме того, привлекают умные, опытные, красивые генетически (так, чтоб аж течка была ещё до секса), добрые и веселые мужики. На остальных у меня не стоит.
Я ценю когда парню 25 лет, а он уже с 15 лет живет один и пытается прокормить семью. Это дорого стоит! Еще предпочитаю, 35 летнего мужчину заработавшего на яхту и не еб@т всё, что движется, а избирателен в сексе. Я люблю, когда отец сутки напролёт меняет новорождённый памперсы и другие вещи которые нужны ребенку. При этом поет ему песни со слезами радости на глазах.
Еще вызывают уважение такие типы мужчин которые потеряли несколько миллионов долларов, при этом спросит как у меня дела и скажет, что я самая красивая.девушка.
Кстати, мало кому известно но в постели многие девушки мечтают заняться любовью с другим мужчиной на глазах у парня. Что такое куколд и как правильно это делать в реальной жизни, читай на странице известного блога.
Другие типы парней которые вызывают симпатиюВсе девушки в парнях находят преимущества каждая для себя. Поэтому не стоит стараться понравится всем. Идеальных мужиков не бывает, но есть мужские качества, от которых телки текут.
Посмотрите на Антонио Бандераса или Бреда Питта — только слепые и глухие их не хотят после фильмов. Потому что они играют персонажей с качествами мужчины, на которого можно положиться и поржать, даже когда весь мир рухнул. Это представители сильного пола которые нравятся всем женщинам!
Проблемы бывают у всех. А жизнь заключается в том, чтобы их решить. Именно стремление быть сильным и надежным парнем должно руководить прежде всего. Это и есть гарантия успеха как понравиться девушке.
Плюс многие девушки обожают в попу, но чтобы всё прошло без боли, надо правильно подготовится к анальному сексу. Лучшие рекомендации и отзывы опытных девушек советую прочитать в этом обсуждении на форуме. Это самая простая и понятная инструкция которую мне приходилось видеть в своей жизни!
P.SНе подумайте что я цаца такая и только с обложки моделей мне подавай/ Я росла с лысым и пузатым мужиком, который пропадал на работе, и в любви внешность не имеет значения. Но всегда обращайте внимание на
Шпаргалка эскортницы
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