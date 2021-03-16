Работа для девушек за границей

Как правильно сосать член мужу. 12 уроков научится делать минет мужчине





Посмотрела в интернете множество девочек стремятся стать мастером оральных ласк, чтобы доставлять райское наслаждение партнеру. Что весьма закономерно, ведь большинство мужчин любят получать удовольствие таким образом. Таким образом если понять как правильно сосать член мужу это только внесет разнообразие в ваших отношениях но и укрепит их. Ведь девушку которая знает как сосать член доставляя незабываемое удовольствие, мечтает встретить каждый парень.



Почему делают минет?В жизни каждой продвинутой девушки, знать как правильно отсосать мужу, необходимо в любом случае. Ведь это тысячи раз пригодится в жизни.

К примеру, из результатов опроса и комментариев, заниматься сексом во время месячных могут лишь 44% девушек принявших участие в опросе. Если ты относишься к ним, умение как сделать минет мужчине, сотни, а – то и тысячи раз тебя выручит в жизни!

Так же, если ты хочешь быть с парнем, один из главных секретов как сохранить отношения, это удовлетворять его на 100% в постели. В противном случае он пойдет искать налево, где он это сможет получить. А измена — первая и серьезная трещина в фундаменте взаимного доверия у молодой пары.

Учитывая важность и необходимость умение превосходно сосать у мужчины половой орган, женщины которые хотят произвести впечатление, просто обязаны знать как делать минет. Поэтому, ниже изложена пошаговая инструкция для начинающих.

Вот ее краткое содержание:



Как настроится.

Гигиена.Займи позу.

С чего начать

Простые техники минета.

Не забудь колокола.

Простата

Найти эрогенные зоны

Как красиво закончить сосать.

Ответы на распространенные вопросы

Как правильно делать минет уроки видео

Как полюбить минет

Теперь более подробно про секс в рот Что бы сделать минет будь секси Как бы ты не старалась, но просто взять в рот член и сосать его как конфету, иногда недостаточно. Возможно, если берёшь у подростка у которого это первый минет в жизни, с большой вероятностью через 1-2 минуты кончают полный рот. Но со взрослым мужчиной иногда ещё нужно постараться поднять.

Если работать в эскорте для нас это распространённое явление. Чтобы возбудить партнёра или заставить его быстро кончить, нужно быть немножко актрисой. Твоё поведение и обстановка в целом играют ключевую роль и не менее важны чем непосредственно физически техника минета.

Приведу один пример. В мировом рейтинге популярности веб ресурсов порно сайты находятся в топе самых посещаемых площадок. Если бы прелюдия и обстановка не имели значение, видео бы не делилось на категории. Научись как правильно брать в рот у парня.



2. ГигиенаПо возможности, не стесняйся отправить парня в душ. Из личного опыта знаю чтобы отлично отсосать, для меня критически важна гигиена. По ряду причин, большинству девочек приходится удовлетворять ртом почти в экстремальных условиях. К примеру МБР в авто, делают не только эскортницы, это один популярных способов среди парней по-быстрому разрядится.

Для таких случаев советую постоянно носить в сумочке влажные салфетки. Ведь чистить зубы не всегда есть возможность. Кроме того что при необходимости придадут свежести перед началом, еще салфетки иногда предмет крайней необходимости в конце. Особенно если не глотать сперму или тебе кончили на лицо. О чём важно знать прежде чем учится сосать.

3. Прежде чем отсосать парню, займи удобную позу.Как правило, чтобы довести парня до оргазма, потребуется не более 5-10 мин. А иногда достаточно трех-пяти минут если попал в умелые руки, а точнее рот. Тем не мене оба должны занять удобную позицию.

Первый: Если действие происходит в домашних условиях, тогда женщине удобнее стоять на коленях. При отсутствии мягкого ковра на полу можно подложить одеяло или подушку. Партнер может стоять или присесть на край кровати.

Второй: Расположить мужчину в горизонтальном положении, самой поудобней устроится у его ног в позу doggy style. Помимо комфорта дополнительный бонус парню, шикарный обзор.



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